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اليوم محاكمة المتهمين فى "أحداث عنف الوراق"

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اليوم محاكمة المتهمين فى "أحداث عنف الوراق" اليوم محاكمة المتهمين فى "أحداث عنف الوراق"
تنظر اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحى البيومى، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث عنف الوراق"

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 4، فى 23 فبراير 2015 بدائرة قسم شرطة الوراق بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التى تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وهى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون كان الإرهاب إحدى وسائلها لتحقيق أغراضها للإضرار بالسلم والأمن بداخل المجتمع المصرى.

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