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اللجنة التشريعية بالبرلمان: ممتلكات الأوقاف ستدخل الموازنة عقب حصرها مباشرة

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اللجنة التشريعية بالبرلمان: ممتلكات الأوقاف ستدخل الموازنة عقب حصرها مباشرة اللجنة التشريعية بالبرلمان: ممتلكات الأوقاف ستدخل الموازنة عقب حصرها مباشرة
قال أحمد حلمى الشريف ، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن ممتلكات الأوقاف ستدخل الموازنة العامة مباشرة، عقب انتهاء اللجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب من حصرها، مؤكدا أنه من الجائز قانونيا استخدام أموال الأوقاف فى الصالح العام للدولة.

وأضاف "الشريف" فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن تلك الأموال معطلة، وكان يجب استغلالها منذ زمن بعيد، متابعا: "تقدر ممتلكات الأوقاف بعشرات المليارات من الجنيهات، و نحن أمام فترة حرجة اقتصاديا، ولابد من استغلال كل ما هو معطل" .

السيسي يصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة محلب لحصر أملاك هيئة الأوقاف واسترداد أراضيها المستولى عليها.. تضم 7 أعضاء.. وأبرز مهامها إخطار جهات التحقيق بجرائم العدوان على المال العام لتحصيل مستحقات الدولة

بالمستندات.. خريطة "ممتلكات الأوقاف" المنهوبة.. حصر 37 ألف حالة تعدٍ على أملاك الوزارة.. نادى الزمالك يتعدى على 90 ألف متر.. مصر تملك أصولا لأسرة محمد على باليونان.. و22 مشروعاً متعثرة تنتظر لجنة محلب
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