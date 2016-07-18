اللجنة التشريعية بالبرلمان: ممتلكات الأوقاف ستدخل الموازنة عقب حصرها مباشرة

قال أحمد حلمى الشريف ، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن ممتلكات الأوقاف ستدخل الموازنة العامة مباشرة، عقب انتهاء اللجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب من حصرها، مؤكدا أنه من الجائز قانونيا استخدام أموال الأوقاف فى الصالح العام للدولة.

وأضاف "الشريف" فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن تلك الأموال معطلة، وكان يجب استغلالها منذ زمن بعيد، متابعا: "تقدر ممتلكات الأوقاف بعشرات المليارات من الجنيهات، و نحن أمام فترة حرجة اقتصاديا، ولابد من استغلال كل ما هو معطل" .

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