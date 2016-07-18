غارمة تضع مولودها بعد ساعات من سداد ديونها ومدير أمن الغربية يستقبلها بمكتبه

استقبل اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، غارمة تدعى نعيمة سيف الدين إبراهيم 36 سنة ربة منزل والمحكوم عليها بالسجن 3 سنوات فى قضية إيصال أمانة بـ8 آلاف جنيه، حيث وضعت السيدة مولودها بعد إخلاء سبيلها من سراى النيابة بعد أن سدد الضباط والأفراد المبلغ المستحق عليها واستقبلها مدير الأمن.

يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية وكتاب مساعد الوزير لقطاع الأمن رقم 1780 بتاريخ 10/4/2015 لوضع آليات لمعالجة مشكلة تكدس السجون ومن بينها تفعيل القرار بالقانون رقم 49 لسنة 2014 بإستبدال عقوبة الحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بأعمال المصاريف دراسة حالات الغارمين والعمل على مساعدتهم فى سداد ديونهم وكذا تفعيل ألية التصالح بالقضايا وفقا للقانون.

ووجه اللواء عبد الفتاح السيد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، بفحص حالات الغارمين والغارمات بالمديرية وتم إجراء التحريات عن نعيمة سيف الدين احمد ابراهيم 36 سنة ربه منزل زوجة " أحمد م ب"عامل - المودوعة بسجن أول المحلة الكبرى في القضية 14155 جنح القسم لسنة 2005 (إيصال امانة - بمبلغ 8000 جنيها ) وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات من 16/4/2016 حتى 15/4/2019م وتبين ان المذكورة قامت بشراء بعض الأدوات المنزلية من معرض بيع السلع بمدينة الزقازيق لتجهيز نجلتها وتم حبسها وهى حامل واليوم وعند انتهاء إجراءات إخلاء سبيلها رزقت بمولودها بعد خروجها بساعات.

وسدد الضباط والأفراد بالمديرية المبلغ المستحق لدى المذكورة وتم سداد المبلغ عن المسجونه وورد كتاب نيابة القسم يتضمن وقف تنفيذ العقوبة في القضية المشار إليها وتم إخلاء سبيلها وقدمت الشكر لوزارة الداخلية والمديرية لجهودهما في المجال الإنسانى وعلى ما تم من إجراءات قبله وتسوية القضية المتهمة فيها وإخلاء سبيلها.

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