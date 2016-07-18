"زراعة كفر الشيخ": مؤتمر للإستفادة بقش الأرز وزراعة 47 ألف فدان قطن

تشهد مديرية الزراعة بكفر الشيخ، استعدادات مكثفة للتحضير لعقد مؤتمر لمناقشة كيفية الاستفادة من قش الأرز 24 يوليو الجاري، تحت رعاية الدكتور عصام فايد زير الزراعة، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، لبحث تدوير قش الأرز للحافظ على البيئة والاستفادة من قش الأرز، بدلاً من حرقه مما يؤدى لتلوث البيئة .

وقال المهندس محمد عبد الله وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه يعقد اجتماعات مكثفة خلال هذا الإسبوع للتحضير لعقد مؤتمر لمناقشة الاستفادة من قش الأرز، بناء على البرتوكول الذى عقد بين وزارة الزراعة ووزارة الدولة لشئون البيئة .

وأضاف، في تصريحه لـ"اليوم السابع":" تم زراعة 47232 فدان قطن بمحافظة كفر الشيخ هذا العام ،من أصناف جيزة 86 و94 و84 ، وإن مراكز الإكثار هى مركز قلين ودسوق وبيلا ومطوبس"، مؤكداً أن حالة القطن مبشرة هذا العام للأصناف الجديدة وجارٍ عملية نقاوة النباتات الغريبة من مساحات الإكثار، والمحصول بحالة جيدة .

وأوضح عبد الله، أنه تم زراعة مساحة 82104 فدان، منهم 32 ألف فدان ذرة صفراء بزيادة عن العام الماضي 15 أف فدان.

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