14 مليون ريال تكشف فساداً في فرع «النقل» بنجران

عبدالرحمن العجلان

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، تجاوزات إدارية ومالية واستغلال نفوذ وظيفي لأحد مسؤولي فرع وزارة النقل في منطقة نجران في إجراءات نزع الملكية لمجموعة من العقارات ترتب عليه حصوله على تعويض عن نزع ملكية عقارات تخصه دون وجه حق بأكثر من مليوني ريال، إضافةً إلى حصول عدد من أقاربه على تعويضات تزيد عن 12 مليون ريال، وذلك لصالح تنفيذ طريقي الملك عبدالله والأمير مشعل بن سعود في مدينة نجران.

وقال عبدالرحمن بن أحمد العجلان المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، إنه ورد للهيئة بلاغ من أحد المواطنين عن مخالفات وتجاوزات لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي من قبل أحد مسؤولي فرع وزارة النقل بنجران، وأنه تبين للهيئة بعد التحري والتحقق الميداني ثبوت ذلك، وتم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق فيها، تمهيداً لإحالتها إلى القضاء.

وأضاف أنه سبق أن تم تشكيل لجنة من جهات حكومية عدة بناءً على توجيهات من أمير منطقة نجران للتحقيق في مخالفات أخرى تتعلق في حصر أملاك أحد المواطنين على طريق الملك عبدالله بمدينة نجران، وتبين تورط عدد من الموظفين بفرع وزارة النقل بنجران وجّهت لهم تهم التزوير، وسوء الاستعمال الإداري، والإهمال، والتقصير، وتم إحالة قضاياهم إلى جهات التحقيق لاعمال اختصاصاتها.

وأشار العجلان إلى أن «الهيئة» توضح ذلك انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفقاً لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها «الهيئة» لذلك.