أمير الرياض يشرف حفل السفارة المصرية

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس، حفل سفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير بحي السفارات في الرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي زغلول، وعدد من مسؤولي السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

أمير الرياض أثناء مراسم عزف السلام الملكي

الأمير فيصل بن بندر والسفير المصري خلال الاحتفال مساء أمس

سموه مشاركاً في الاحتفال

السفير زغلول متلقياً التهاني

السفير المصري لدى المملكة يتلقى التهاني من ضيوف السفارة

حضور دبلوماسي بمقر السفير المصري

حضور كبير في احتفال السفارة المصرية (عدسة/ نايف الحربي)