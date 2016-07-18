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بالفيديو.. قوات أردوغان تهين جنرالات الجيش التركى عقب اعتقالهم

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بالفيديو.. قوات أردوغان تهين جنرالات الجيش التركى عقب اعتقالهم بالفيديو.. قوات أردوغان تهين جنرالات الجيش التركى عقب اعتقالهم
نشرت وكالة الأناضول التركية، لعدد من قيادات الجيش التركى خلال حملات الاعتقالات المستمرة ضد المتورطين فى حركة الجيش الأخيرة لإسقاط نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وظهر فى الفيديو عدد من تعمد القوات الخاصة من الشرطة التركية، إذلال وإهانة قيادات الجيش بينهم القائد العام السابق للقوات الجوية التركية "أكن أوزترك".

جاء ذلك عقب اتهامات قائد القوات الجوية التركية السابق آكين أوزتورك، المتهم الرئيسى بتنظيم محاولة الانقلاب فى تركيا، لرئيس هيئة الأركان الجنرال آكار خلوصى بالتواطؤ معه فى التحرك الذى قاده الجيش فى البلاد.

وقالت صحيفة "ميليت" التركية، صباح الأحد، إن اتهامات أوزتورك لخلوصى جاءت خلال اعتقاله، حيث قال:"أنا فعلت ذلك بالتعاون مع آكار خلوصى".

وأكدت وسائل إعلامية تركية اعتقال حوالى 3000 عسكرى، بينهم 34 من جنرالات الجيش، مضيفة أنه تم توقيف اليوم الأحد قائد المنطقة العسكرية فى مدينة دنيزلى الجنرال عثمان أوزاباكر.


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صورة متداولة لقوات لقيادات الجيش التركي المعتقلين من قبل الشرطة التركية

قائد القوات الجوية التركى السابق: رئيس الأركان تعاون معنا فى تحركات الجيش
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مصر 365

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