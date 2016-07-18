يسرا: باشتغل فن حلو مع عادل إمام..وتكشف لـ"خالد صلاح"عن فيلمها الجديد

اعتبرت الفنانة يسرا، أن نجاحها فى مسلسل "فوق مستوى الشبهات" يعود للمنتج جمال العدل، مؤكدة ثقتها الكبيرة فى عائلة "العدل"، مضيفة: "الفضل فى ذلك يعود للفنان الراحل سامى العدل".

وكشفت الفنانة يسرا، خلال حوار خاص مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، ببرنامج "على هوى مصر"، المذاع عبر قناة النهار، عن عملها السينمائى الجديد، قائلة:" اسم الفيلم هو أهل العيب، لتامر حبيب، لكننا لم نبدأ العمل به حتى الآن".

وقالت إن شخصية "رحمة" فى مسلسل فوق مستوى الشبهات، اسم ليس على مسمى، لكنها شخصية تعيش فى الواقع، مؤكدة: "فيه ناس لا ترى أخطائها وطول الوقت تحكم على الآخر، وطول الوقت ترى أخطاء غيرها ولا ترى أخطائها".

وحول وجود عمل درامى يجمعها بالفنان عادل إمام، أوضحت يسرا :"احنا الاثنين بنشتغل حلو قوى مع بعض، وماتكلمناش فى دراما، بس أتمنى طول عمرى أشتغل مع الأستاذ عادل إمام".

وبشأن اختيار أدوار معينة فى الدراما كونها كانت سفيرة للنوايا الحسنة، أكدت "السوبر ستار" أنها لم تبد أى تخوف تجاه هذه المسألة باعتبار أن "الدنيا أصبحت مفتوحة"، مضيفة: "زمان كنت بخاف فى اختيار أدوارى، لكن لا نعيش فى قمقم أو تابوه لوحدنا، فيه حاجات هارفضها لأنى مش مصدقاها وفيه سيناريوهات عرضت عليا ماكنتش مقتعنة بيها، ولكن شخصية "رحمة" شوفتها فى حياتى.

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