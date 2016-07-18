أخبار عاجلة

إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

يسرا: باشتغل فن حلو مع عادل إمام..وتكشف لـ"خالد صلاح"عن فيلمها الجديد

Google+ Print
يسرا: باشتغل فن حلو مع عادل إمام..وتكشف لـ"خالد صلاح"عن فيلمها الجديد يسرا: باشتغل فن حلو مع عادل إمام..وتكشف لـ"خالد صلاح"عن فيلمها الجديد
اعتبرت الفنانة يسرا، أن نجاحها فى مسلسل "فوق مستوى الشبهات" يعود للمنتج جمال العدل، مؤكدة ثقتها الكبيرة فى عائلة "العدل"، مضيفة: "الفضل فى ذلك يعود للفنان الراحل سامى العدل".

وكشفت الفنانة يسرا، خلال حوار خاص مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، ببرنامج "على هوى "، المذاع عبر قناة النهار، عن عملها السينمائى الجديد، قائلة:" اسم الفيلم هو أهل العيب، لتامر حبيب، لكننا لم نبدأ العمل به حتى الآن".

وقالت إن شخصية "رحمة" فى مسلسل فوق مستوى الشبهات، اسم ليس على مسمى، لكنها شخصية تعيش فى الواقع، مؤكدة: "فيه ناس لا ترى أخطائها وطول الوقت تحكم على الآخر، وطول الوقت ترى أخطاء غيرها ولا ترى أخطائها".

وحول وجود عمل درامى يجمعها بالفنان عادل إمام، أوضحت يسرا :"احنا الاثنين بنشتغل حلو قوى مع بعض، وماتكلمناش فى دراما، بس أتمنى طول عمرى أشتغل مع الأستاذ عادل إمام".

وبشأن اختيار أدوار معينة فى الدراما كونها كانت سفيرة للنوايا الحسنة، أكدت "السوبر ستار" أنها لم تبد أى تخوف تجاه هذه المسألة باعتبار أن "الدنيا أصبحت مفتوحة"، مضيفة: "زمان كنت بخاف فى اختيار أدوارى، لكن لا نعيش فى قمقم أو تابوه لوحدنا، فيه حاجات هارفضها لأنى مش مصدقاها وفيه سيناريوهات عرضت عليا ماكنتش مقتعنة بيها، ولكن شخصية "رحمة" شوفتها فى حياتى.

- "اليوم السابع" يحتفل بنجاح "فوق مستوى الشبهات" ويكرم النجمة يسرا
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة"

8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة"

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر