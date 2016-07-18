"النقل" تبدأ اليوم تنفيذ مشروع مترو "النزهة – السلام" بحضور رئيس الوزراء

قررت وزارة النقل بدء أعمال تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو "النزهة ـ السلام"، اليوم الاثنين، والممتد بطول 6.37 كم وعدد 5 محطات سطحية.

ووجه الدكتور جلال سعيد وزير النقل، الدعوة إلى عدد كبير من الوزراء والمسئولين على رأسهم المهندس شريف رئيس الوزراء لحضور حفل مراسم بدء التنفيذ، حيث سيعطى إشارة بدء تنفيذ مشروع المترو الجديد من محطة هشام بركات بالنزهة .

وقال اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأفاق فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه سيتم تسليم أول موقع لتحالف شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء، المتعاقد معهما لتنفيذ هذا الجزء بتكلفة 5.237 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن هذا التحالف يعتبر أول تحالف مصرى بنسبة 100% ينفذ مشروع مترو، لافتا أنه سيتم تسليم التحالف المنفذ أول محطة وتحمل اسم المستشار هشام بركات بالنزهة، حيث انتهى أعمال تحويل مرافق، على ان يتم تسليم باقى المحطات تباعا بعد انتهاء تحويل مرافقها.

يذكر أن الجزء الثانى بالمرحلة الرابعة بالخط الثالث والمسىمى 4B يتكون من عدد 5 محطات سطحية، هى هشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب، وعدلى منصور بالسلام، حيث نهاية الخط الثالث للمترو والربط مع خط السكة الحديد الذى سيربط العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان.

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