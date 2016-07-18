أخبار عاجلة

إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذر.. 6 أسباب تساعد على الإصابة بالذبحة الصدرية

Google+ Print
احذر.. 6 أسباب تساعد على الإصابة بالذبحة الصدرية احذر.. 6 أسباب تساعد على الإصابة بالذبحة الصدرية
يصاب البعض بنوبات من الألم فى الصدر تعرف باسم "الذبحة الصدرية"، وهى ناتجة عن نقص كمية الدم الذى يغذى عضلات القلب عبر الشرايين التاجية، هذا الألم له صفات تميزه ليس كل ألم يحدث بالصدر هو "ذبحة صدرية".

وأوضح الدكتور "محمد بدر" أخصائى طب الحالات الحرجة، العوامل المساعدة التى تسبب الإصابة بالذبحة الصدرية، قائلا: هناك مجموعة من العوامل المساعدة التى تعد من أقوى العوامل التى تتسبب فى الإصابة بالذبحة الصدرية، وهى:
>1. ارتفاع ضغط الدم.
>2. تصلب الشرايين نتيجة ترسب والعوامل الأخرى.
>3. التدخين والبدانة.
>4. ارتفاع مستوى الكولسترول فى الدم.
>5. زيادة عدد كرات الدم الحمراء.
>6. ظهور عوامل الخطورة الجديدة والتى تساعد على تصلب الشرايين.

وأضاف الدكتور "بدر": "يلعب العامل الوراثى والصحة العامة للفرد من أكبر العوامل التى تؤدى إلى الإصابة بالذبحة الصدرية، ويعد العامل الأساسى فى تشخيص المرض هو أول خطوات علاج الذبحة الصدرية، حيث إن كل دقيقة تمر على مريض الذبحة الصدرية بدون تدخل طبى تعنى موت مجموعة من خلايا القلب وضعف فى كفاءة عضلة القلب، وعند الشعور بالألم بالصدر يجب التوجه المريض سريعا إلى أقرب مستشفى مجهز لاستقبال هذه الحالات، ويبدأ التشخيص بعمل رسم قلب وعمل تحاليل إنزيمات قلب، ويبدأ العلاج من الطوارئ بإعطاء أسبرين وأدوية مسيلة للدم، وقد تحتاج إلى عمل قسطرة للشرايين التاجية مع تركيب دعامات للشرايين التاجية.

وأشار الدكتور "بدر" إلى بعض سبل الوقاية من الذبحة الصدرية، قائلا: "الأكل الصحى، وممارسة الرياضة وخصوصا المشى، بالإضافة إلى الإقلاع عن عادة التدخين والضبط الدائم للضغط والسكر والمحافظة على الوزن والابتعاد عن أسباب التوتر والقلق قدر الإمكان.

3 خطوات للتمييز بين ألم الصدر العادى والذبحة الصدرية

انتبه.. شعورك بألم فى الصدر يمثل المؤشر الرئيسى لإصابتك بجلطة القلب
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات