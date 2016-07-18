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ثنائي صن داونز يكشف سر الفوز على الزمالك

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ثنائي صن داونز يكشف سر الفوز على الزمالك ثنائي صن داونز يكشف سر الفوز على الزمالك

تحدث ثنائي وسط ملعب صن داونز كاما بيليات وكيجان دوللي عن سر فوز الفريق على الزمالك خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك خسر على أرضه أمام صن داونز بثنائية مقابل هدف. (طالع التفاصيل)

وقال كاما: " احترمنا الزمالك كثيرا وكنا جميعا على قدر المسؤولية".

وأضاف في تصريحات عقب المباراة "نفذنا تعليمات المدرب بدقة ولعبنا بطريقة جماعية لإيقاف خطورة المهارات الفردية العالية المتواجدة في فريق الزمالك".

من جانبه أوضح دوللي: "السر في الفوز على الزمالك هو الانضباط الخططي والتنظيم الدفاعي وبناء الهجمات بشكل جيد".

وأتم "نهتم في المقام الأول بالأداء الجماعي وليس اللعب الفردي وهذا سبب الفوز".

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فيديو اليوم السابع