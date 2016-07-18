مؤتمر مدرب صن داونز: محظوظون بإصابة إبراهيم.. وفي أرضنا نفوز بفارق هدفين

"الزمالك يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية. محظوظون لإصابة محمد إبراهيم".. هكذا بدأ بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي صن داونز حديثه عقب الفوز على الزمالك.

الزمالك خسر على أرضه أمام صن داونز بثنائية مقابل هدف. (طالع التفاصيل)

وانفرد صن داونز بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 عن الزمالك و6 عن إنيمبا.

وتحدث مدرب صن داونز عن المباراة قائلا: "نحترم الزمالك ودرسنا نقاط القوة في الفريق ومن خلال اللعب الجماعي استطعنا إيقاف خطورة نجوم الزمالك".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "الزمالك يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية مثل شيكابالا ومحمد إبراهيم وأيمن حفني. والحظ حالفنا بإصابة محمد إبراهيم".

وخرج محمد إبراهيم متأثرا بإصابة قوية للغاية في الدقيقة 51 من عمر المباراة. (طالع التفاصيل)

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وواصل المدرب حديثه قائلا: "في الشوط الأول كان لنا أكثر من هجمة خطيرة على مرمى الزمالك. لكن لم نقدر على إيقاف خطورة أيمن حفني. لذلك في الشوط الثاني اعتمدنا على اللعب السريع في المساحات الفارغة خلف لاعبي الزمالك".

وتابع "الزمالك لعب مباراة قوية وكان يتحكم في المباراة لكن صن داونز كان الأكثر استحواذا على الكرة".

الإياب

وماذا عن لقاء الإياب في جنوب إفريقيا، يُجيب: "نسعى لتحقيق الفوز في جنوب إفريقيا".

وأكمل حديثه قائلا: "معتادون على الفوز بفارق هدفين على ملعبنا لكن دفاع الزمالك القوي يزيد مهمتنا صعوبة".

وأتم "نحتاج فقط نقطة واحدة للتأهل لنصف النهائي".