أخبار عاجلة

إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وأخيراً...زين مالك يكشف سبب انساحبه من فريق "One Direction"

Google+ Print

الأحد 17-07-2016 21:14

بعد طول انتظار، خرج النجم العالمي زين مالك Zayn Malik عن صمته وصرح لجمهوره عن السبب الذي دفعه إلى الانسحاب من فريق "One Direction".

وقد شكل النجم صدمة كبيرة لجمهوره، اذ أن السبب الذي قدمه يصعب على الناس تصديقه أو الاقتناع به، حيث أكد أن السبب الحقيقي خلف تركه لفريقه الغنائي هو أنه رأى في منامه أحد الفضائيين يطلب منه ذلك.

وقال زين في حديثه لمذيع برنامج radio 1" الإذاعي" أن الفضائي الذي زاره بالمنام أخبره أن هذا هو الوقت المناسب لترك الفريق.

وكان النجم البالغ من العمر 23 عاماً قد انسحب من فريق فريق "One Direction" في آذار عام 2013 وذلك بعد انضمامه لها بـ5 أعوام.

يذكر أن زين مالك، المرتبط عاطفياً بعارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، طرح مؤخراً أول البوم غنائي له كمغن منفرد ولم يحقق نجاحا كبيرا كما كان متوقعا.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي