وأخيراً...زين مالك يكشف سبب انساحبه من فريق "One Direction"

بعد طول انتظار، خرج النجم العالمي زين مالك Zayn Malik عن صمته وصرح لجمهوره عن السبب الذي دفعه إلى الانسحاب من فريق "One Direction".

وقد شكل النجم صدمة كبيرة لجمهوره، اذ أن السبب الذي قدمه يصعب على الناس تصديقه أو الاقتناع به، حيث أكد أن السبب الحقيقي خلف تركه لفريقه الغنائي هو أنه رأى في منامه أحد الفضائيين يطلب منه ذلك.

وقال زين في حديثه لمذيع برنامج radio 1" الإذاعي" أن الفضائي الذي زاره بالمنام أخبره أن هذا هو الوقت المناسب لترك الفريق.

وكان النجم البالغ من العمر 23 عاماً قد انسحب من فريق فريق "One Direction" في آذار عام 2013 وذلك بعد انضمامه لها بـ5 أعوام.

يذكر أن زين مالك، المرتبط عاطفياً بعارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، طرح مؤخراً أول البوم غنائي له كمغن منفرد ولم يحقق نجاحا كبيرا كما كان متوقعا.

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