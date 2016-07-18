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محمد هنيدي يعود لغادة عادل بـ"الخطة العامية"

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الإثنين 18-07-2016 00:21

بعد سنوات من الغياب قضاها في تقديم مسلسلات الرسوم المتحركة، ودبلجة افلام الكارتون العالمية، والمسلسلات الإذاعية ، يعود النجم الكوميدي محمد هنيدي أخيرا للشاشة الكبيرة، بعدما استقر على فريق عمل فيلم "الخطة العامية" المقرر البدء بتصويره نهاية يوليو الجاري، على أن يعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

فيلم "الخطة العامية" من تأليف الكاتب الكوميدي الشاب عمر طاهر، وهو اسم مؤقت سيتم تغييره لاحقا، ويتولى اخراجه اسلام خيري ومن إنتاج وليد صبري، ولا زال هنيدي يتكتم على تفاصيل فريق العمل، ويرفض تأكيد مشاركة نجوم الشباب، ولكن المؤكد أنه دخل مفاوضات جادة مع النجمة غادة عادل لتشاركه البطولة منذ مطلع مايو الماضي ، ولكنها طلبت تأجيل موعد بدء التصوير حتى تتمكن من استكمال تصوير مسلسلها الرمضاني "الميزان".

محمد هنيدي انتظر غادة عادل حتى تنتهى من الميزان .. فهل تفي بالوعد وتقبل بطولة "الخطة العامية"؟

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سيدتي

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