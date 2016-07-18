تخليص محيط متنزه ردف الطائف من المخالفات

ضبطت لجنة أمنية مشتركة من الجهات الحكومية المختصة ممثلة في الشرطة وأمانة الطائف وعدد من الجهات الأمنية عددا كبيرا من الدبابات النارية والخيول وعربات "الحنطور" والجمال حول متنزه الردف العام والمواقع البرية المحيطة به، خلال حملة مكثفة نفذتها.

وشملت الحملة إزالة البسطات العشوائية التي انتشرت بكثافة خلال الأيام الماضية.

وصادر البحث الجنائي الدبابات النارية المخالفة، وأصدرت الأمانة مخالفات وعقوبات على أصحاب الخيول والجمال وأخذت إقرارات عليهم بعدم ممارسة النشاط، مع توجيه إنذار نهائي لأصحاب البسطات العشوائية بالإزالة واتخاذ تدابير صارمة بحق المخالفين، خاصة وأن هناك بسطات تسبب تلوثاً بيئياً وأدخنة مع عدم معرفة مصادر المواد المستخدمة في إعداد الأطعمة والمشروبات.

وأكدت اللجنة المشتركة أن الحملة ستستمر في تنفيذ جولاتها الميدانية المكثفة خلال الفترة المقبلة، للتخلص من هذه الظواهر السلبية التي تؤذي المتنزهين من خلال الضوضاء الصادر عنها، ومخلفات الخيول والجمال، وخطورة الدبابات النارية على الأطفال، ومخالفة البسطات العشوائية للاشتراطات الصحية ونظافة الموقع من المخلفات.

وكان مرتادو متنزه الردف قد تقدموا بشكوى من الغبار المتصاعد من الساحات الترابية التي يستخدمها عشاق الدبابات النارية، ومن التلوث البيئي والبصري والسمعي الذي تسببه عربات "الحنطور".