حريق هائل يلتهم فندقاً في العاصمة المقدسة

سيطرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أمس على حريق هائل اندلع بواجهة فندق بحي العزيزية، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان إن النيران نشبت في الواجهة الشرقية لفندق بحي العزيزية بالعاصمة المقدسة يتكون من عشرة أدوار، وانتشرت في جميع الأدوار.

وأضاف أن الحريق بدأ في مجموعة نخيل وأعشاب مجاورة للفندق وانتشر اللهب في علو النخيل وساعد ذلك على وصوله بوقت قصير إلى الأدوار العشرة للواجهة الشرقية للفندق.

وأردف العقيد سرحان أن فرق الإطفاء عملت على الحد من انتشار اللهب في الأجزاء التي لم تصلها النيران بعمليات التبريد، بينما باشرت الفرق الأرضية إخماد الحريق في الأدوار الأولى من الفندق، وتولت سيارات السلالم المشاركة في الحادث بعمليات الأطفاء للأدوار العلوية.

وأكد أن المعلومات الأولية التي جمعها المحققون في منطقة الحادث أفادت بخلو الفندق من النزلاء، إلا أن فرق الإنقاذ توغلت في ممرات الفندق خشية أن يكون هناك محتجزين من جراء كثافة الأدخنة المنتشرة بكل أروقته.

وعن الأضرار الناتجة عن الحريق، أوضح العقيد سرحان أن الواجهة الشرقية للفندق المكون من برجين تأثرت بينما امتد الحريق إلى داخله في عدة أدوار تصل إلى الدور السابع في حين لم تسجل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو وفيات

الحريق يلتهم الواجهة الشرقية للفندق