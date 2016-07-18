أنشطة «صيف البدائع» تجذب الـزوار.. وتمديد سوق الأسر المنتجة

اختتم مهرجان صيف البدائع37 أنشطته في مضمار الحمراء بالمحافظة بعد ان استمر لمدة عشرة ايام، كانت حافلة بالبرامج الدعوية والشعرية والثقافية والرياضية ومسرح للطفل بالاضافة إلى التسوق.

وقال رئيس اللجنة المنظمة يوسف بن عبدالله الخليفة ان الفعاليات تنوعت ما بين الامسيات الشعرية والأناشيد وعروض الخيل بالإضافة إلى الانشطة الدعوية للتعريف بخطر الارهاب والمحافظة على مكتسبات بلادنا وحفظ الامن، كذلك كان من فوائد المهرجان ايضا تواجد الأسر المنتجة وتقديم اعمالها المميزة في السوق والذي شجعنا عملها المميز إلى استمرار سوق الاسر المنتجة إلى نهاية الصيف، بالإضافة إلى الأنشطة والبرامج الخاصة بالطفل والصحة.

وقال الخليفة: لاقت فعاليات المهرجان المتنوعة إقبالاً من الزائرين، بالرغم من قصر مدة المهرجان إلى ان الحضور كان مشجعا، وحرصنا إلى أن يكون المهرجان في متنزه الحمراء من اجل الاستفادة ايضا من المسطحات الخضراء وتواجد جميع افراد الاسرة للاستفادة من كل فعاليات المهرجان، او الاستفادة من الجلسات القريبة من الفعاليات لمتابعة اطفالهم.

من جانبه، قال فهد المطير رئيس لجنة شباب البدائع ان المهرجان ولله الحمد حقق اهدافه وحاولنا ان نرضي جميع الفئات الكبار والصغار بالإضافة إلى الاهتمام بالرياضة من اجل شبابنا وذلك من خلال الدراجات النارية وسباق الجري وعروض الخيل.

وقال موسى الشويب مدير القطاع الصحي بالبدائع: ان القطاع الصحي شارك بفريق طبي للاستشارات الطبية من خلال العيادة الطبية وكذلك التوعية الصحية للمواطنين والمقيمين، بالإضافة للبرنامج الصحي (غذاؤك دواؤك).

من جهتها، قالت مريم المطيري رئيسة جمعية فتاة البدائع ان الجمعية بخيمة نسائية خاصة بفعاليات الجمعية وتنوعت الفعاليات ومنها قصص شعبية وقصائد شعرية من التراث الشعبي القديم ومسابقات ترفيهية وثقافية وسحوبات على كوبونات، بالإضافة إلى تواجد الأسر المنتجة التابعة للجمعية والتي قدمت العديد من العروض مابين طبخ شعبي وحلويات وبهارات وملبوسات وحرفيات.

أنشطة ترفيهية ضمن المهرجان

أمسيات شعرية ضمن الفعاليات

عروض الخيل نالت استحسان الجمهور

الفعاليات شهدت إقبالاً كبيراً من الزوار