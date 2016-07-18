خلال 48 ساعة.. أمن المنيا يكشف غموض مقتل طالب ثانوى بسمالوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، فى أقل من 48 ساعة، من كشف غموض مقتل طالب ثانوى بسمالوط كان قد تبلغ بتغيبه منذ يومين لمركز شرطة سمالوط وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية والعقيد محمود الجيار رئيس مباحث مركز سمالوط والنقباء محمد يوسف ومحمد أبوالفضل وعبدالرحمن الغزاوي وأحمد عبد العال وتمكن فريق البحث من خلال التحريات من كشف غموض الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب الطالب.

البدايه كانت بلاغ تلقاه اللواء رضا طبليه مدير امن المنيا من شخص يدعى عادل اسماعيل يفيد بإختفاء "محمد.ع"، 17 سنه، طالب، بالصف الثاني الثانوي بالمدرسه الثانويه بنين، ومقيم بمنطقة المعصرة بمدينة سمالوط، وذلك فى ظروف غامضة، وتم تحرير محضر برقم 6191 لسنة 2016 جنح.

وعقب ذلك وردت إشارة بالعثور علي جثة الطالب، بزمام قرية الشيخ يوسف التابعة لمجلس قروى منقطين، مقتولاً وبها آثار خنق حول الرقبة، وتم نقلها إلي مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

وعلي الفور بدات التحريات السريه التي تبين من خلالها ان مرتكب الواقعة أحد أقارب المجنى عليه وبالفعل وبتوسيع دائرة الاشتباه تم التعرف على المتهم والقبض عليه ويدعى "هيثم .ا"25 سنه سائق بالاشتراك مع شقيق زوجته "محروس.خ"،26 سنه عاطل وبمناقشتهما تبين ان المتهمين فشلا فى عمليه الاختطاف مرتين متتاليتين عن طريق استدراج الطالب واختطافة ولكنهم نجحوا في المره الثالثه في ارتكاب الجريمه واضافت التحريات ان المتهمين اجروا اتصال بوالد المجني عليه لطلب فدية ماليه لاطلاق سراحة.

وتم ضبط السيارتين المستخدمتين في عمليه الاختطاف الاولي والثانيه بالاضافة الي الهاتف المحمول للمجني عليه وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم واحالتهم للنيابه العامة التي امرت بحبسهما 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

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