والد سلامة: الخادمة اعترفت بتعذيب طفلتي واكتشفنا أنها تمارس الشعوذة

قال سالم المازمي والد الطفلة سلامة التي تعرضت للتعذيب على يد خادمة المنزل: إن الخادمة اعترفت خلال التحقيق معها كما أبلغته الشرطة دون الإفصاح عن الأسباب، وإنه عثر في غرفتها على ملابس وصور لجميع أفراد الأسرة وقصاصات ورقية ومشيمة قطة، وقطع لشعر في مؤشرات على إقدامها على ممارسة السحر والشعوذة.

وأشار إلى أن حالة ابنته حرجة للغاية وتعاني كسرا ونزيفا في الجمجمة أدخلها في غيبوبة تامة، إضافة الى كدمات في الوجه وكسر في احد الأضلاع وهي تحت الرقابة في وحدة العناية المركزة بمستشفى القاسمي بالشارقة.

وطالب ذوو الطفلة الذين يعيشون حالة صدمة من الحادثة الأليمة التي أصابت طفلتهم التي ولدت بمناعة ضعيفة ما جعلها فريسة للأمراض، بإنزال أقصى عقوبة بحق الخادمة التي تجردت من الإنسانية.

وأوضح أن الخادمة الآسيوية التي تبلغ من العمر 28 عاما كانت تعمل لديهم لمدة عامين متتاليين ولم يظهر عليها أي سلوك عدواني طوال تلك الفترة، وعادت الى بلدها وبعد فترة طلبت منهم إعادة استقدامها وبالفعل عادت الى الدولة وباشرت عملها معهم من جديد، مشيرا إلى أنهم كانوا يتعاملون معها بشكل مهذب وإنساني رغم تذمرها الدائم من كثرة العمل، وتطاولها في بعض الأحيان على بعض أفراد العائلة.

وقال والد الرضيعة إنه عندما كان على رأس عمله في أبوظبي تلقى اتصالا هاتفيا من زوجته تخبره فيها أن سلامة تعرضت لحالة إغماء مفاجئة، وأضاف أنه تم نقلها الى المستشفى، حيث توقف نبضها في الطريق لمدة 15 دقيقة ومدة مماثلة في المستشفى وتم على الفور إجراء الفحوصات اللازمة لها ووضعها تحت الملاحظة، حيث تبينت إصابتها بكسر في الجمجمة ناتج عن تعرضها للضرب بأداة صلبة، وأخبره الطبيب أن هناك آثارَ ضرْب وكدمات وكسور في جسد الطفلة، ومن ثم تم فتح بلاغ لدى مركز شرطة واسط واتهام الخادمة بالاعتداء على الطفلة، لأنها هي التي تتعامل مع الطفلة بشكل مباشر في المنزل، وتمكث معها طوال الوقت.

عقوبة

وتواجه الخادمة تهمة الشروع في القتل، التي يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مع الإبعاد عن الدولة، وفي حالة اتهامها بالاعتداء على سلامة الجسد تسجل جنحة جزائية عقوبتها الغرامة أو الحبس لمدة تراوح بين شهر و3 سنوات.

طفل

عُثر على طفل حديث الولادة فوق سطح أحد المنازل بالشارقة، حيث تم إبلاغ الشرطة التي انتقلت إلى الموقع برفقة الجهات ذات العلاقة، ليودَع الطفل في المستشفى الذي أجرى له التحاليل والفحوص اللازمة، وأحيل التحقيق إلى الجهة المختصة للتوصل إلى ذويه أو من تركه بهذه الحالة. الشارقة - البيان