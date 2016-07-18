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"أمن أسوان" يضبط محبوس حاول الهرب بـ"توك توك"

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"أمن أسوان" يضبط محبوس حاول الهرب بـ"توك توك" "أمن أسوان" يضبط محبوس حاول الهرب بـ"توك توك"
تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان خلال أحد الأكمنة المرورية بمنطقة الطابية بمدينة أسوان من ضبط محبوس احتياطى بعد هروبه من حجز قسم شرطة أسوان ثان أثناء استقلاله دراجة بخارية "توك توك".

وتلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان إخطاراً حول هروب المحبوس احتياطياً "محمود . ح" - 20 سنة عاطل على ذمة جناية إتجار فى المخدرات، وبرفقته المحبوس احتياطياً "محمود . ب" - 19 سنة عاطل المحبوس على ذمة قضية سرقة بالإكراه، يؤكد ضبط المتهم الثانى أُثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "توك توك".

وكلفت إدارة البحث الجنائى بموالاة البحث، لتعقب المتهم الأول والعمل على سرعة ضبطه، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والعرض على النيابة العامة.

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