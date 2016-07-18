طريق المونديال - ' ستاد القاهرة يحتضن مباراة مصر وغانا في التصفيات '

كشف علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة عن جاهزية الاستاد لاستضافة جميع مباريات منتخبات الشباب والناشيئن في الفترة المقبلة.

وقال رئيس هيئة الاستاد "ستاد القاهرة سوف يحتضن مباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم بحضور الجماهير المقرر لها في شهر نوفمبر المقبل".

منتخب مصر يفتتح مشوار حلم التأهل للمونديال بمواجهة جمهورية الكونجو خارج الديار، قبل أن يستضيف منتخب غانا. (تعرف على جدول المباريات بالكامل)

وعن حالة استاد القاهرة، تحدث علي درويش من خلال مداخله مع أحمد شوبير في قناة صدى البلد قائلا: "ستاد القاهرة في حالة ممتازة الآن وجاهز لاستقبال جماهير منتخب مصر بشرط وجود موافقة من الأمن".

وواصل "كانت هناك أزمة بين إدارة الاستاد واتحاد الكرة بسبب بعض الديون الخاصة بالاستاد لدى الااتحاد. لكن الأزمة انتهت تماما بعد الاتفاق على جدولة هذه الديون".