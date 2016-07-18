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' استقبال مارك هيوز لرمضان صبحي كان رائعا ويليق بأحد أبناء الأهلي '

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' استقبال مارك هيوز لرمضان صبحي كان رائعا ويليق بأحد أبناء الأهلي ' ' استقبال مارك هيوز لرمضان صبحي كان رائعا ويليق بأحد أبناء الأهلي '

كشف نادر شوقي وكيل رمضان صبحي جناح الأهلي الذي يستعد للانتقال إلى ستوك سيتي الإنجليزي عن تفاصيل لقاء اللاعب مع مدربه الجديد مارك هيوز.

سافر رمضان صبحي إلى إنجلترا يوم الخميس وخضع للكشف الطبي يوم الجمعة قبل أن يعود للقاهرة مساء السبت.

وقال نادر شوقي في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الأحد: "لقد استقبل هيوز رمضان صبحي بشكل رائع، استقبال يليق بأحد أبناء النادي الأهلي".

وأضاف "هيوز أخبر رمضان صبحي أنه يعرفه جيدا وكان يتابعه منذ فترة، ونصحه بأن يبدأ رحلة احترافه خطوة بخطوة ولا يفكر فيما هو أبعد".

وأكد وكيل رمضان صبحي تصريحات المدرب الويلزي التي قال فيها إنه يعقد آمالا كبيرة على اللاعب البالغ من العمر 19 عاما، مشيرا إلى أن صبحي سيدخل حسابات هيوز فور انتقاله للفريق.

وكيله يجيب - لماذا لم يوقع رمضان صبحي لستوك حتى الآن

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