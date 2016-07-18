أرقام في الجول - إصابة محمد إبراهيم تنهي مسيرة 10 أسابيع تألق

بعد أن وصل لقمة مستواه وفي ظل تألق مع الزمالك تعرض محمد إبراهيم لإصابة قوية في مباراة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا.

وحل صن داونز ضيفا على الزمالك ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وانتصر 2-1 (التفاصيل).

وتعرض محمد إبراهيم لإصابة بكسر في عظمة الشظية ومن المتوقع غيابه لفترة طويلة عن الملاعب (التفاصيل).

محمد إبراهيم عاد للزمالك بداية الموسم الماضي بعد مسيرة احترافية قصيرة في نادي ماريتيمو البرتغالي، وظل اللاعب يحاول استعادة مستواه الذي كان يقدمه قبل الاحتراف مع الزمالك إلا أنه فشل في ذلك في ظل تغيير الجهاز الفني للزمالك أكثر من مرة طوال الموسم.

ومع قدوم المدرب محمد حلمي بدأ في الاعتماد على محمد إبراهيم وهنا استعاد اللاعب مستواه تدريجيا إلى أن وصل لقمة مستواه في المباريات الأخيرة.

بداية التألق كانت من مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالجولة 26 من الدوري وفيها صنع محمد إبراهيم هدفا، وفي المباراة التي تليها أمام غزل المحلة صنع أيضا هدفا.

وخلال مباراة بتروجت سجل محمد إبراهيم بنفسه هدفي فوز الزمالك في الجولة 28 من الدوري، وفي الجولة 31 سجل هدفا وصنع مثله في فوز الزمالك على الشرطة.

وفي مباراة الزمالك أمام إنيمبا بالجولة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ظهر محمد إبراهيم بمستوى بدني عالي رغم صعوبة المباراة والأرضية السيئة.

وللمباراة السابعة على التوالي تألق محمد إبراهيم وسجل هدفا في مرمى المصري بالدوري، ثم صنع هدفا أمام سموحة.

واستمر تألق محمد إبراهيم ووصل لمباراة القمة أمام الأهلي ورغم انتهاء المباراة بالتعادل السلبي إلا أن محمد إبراهيم كان أفضل لاعبي الزمالك بالمباراة.

كما أنه أحرز هدف الزمالك الوحيد في شباك صن داونز في الشوط الأول قبل إصابته في الشوط الثاني.

فترة تألق محمد إبراهيم مع الزمالك بدأت منذ مباراة طلائع الجيش يوم 3 من شهر مايو الماضي وحتى الإصابة أمام صن داونز يوم 17 يوليو الجاري أي ما يقارب من 10 أسابيع من التألق بالقميص الأبيض.

محمد إبراهيم يمتلك أرقاما جيدة مع الزمالك في الدوري الموسم الماضي حيث لعب 16 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع مثلهم.