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خبر في الجول - محمد إبراهيم يخضع لجراحة.. وغيابه 3 أشهر على الأقل

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خبر في الجول - محمد إبراهيم يخضع لجراحة.. وغيابه 3 أشهر على الأقل خبر في الجول - محمد إبراهيم يخضع لجراحة.. وغيابه 3 أشهر على الأقل

يخضع محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك لجراحة في القدم بعد إصابته بكسر في الشظية خلال مباراة ماميلودي صن داونز.

وسقط إبراهيم بعد عرقلة من لاعب صن داونز لتظهر قدمه ملتوية بشكل مروع خلال المباراة التي شهدت تسجيله هدفا وخسارة فريقه 2-1 في دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب توجه إلى المستشفى وخضع لآشعة أثبتت وجود كسر في شظية القدم اليسرى.

كم يحتاج لجراحة عاجلة في القدم اليسرى وستجرى في إحدى مستشفيات المهندسين في التاسعة صباحا.

وحرص الجهاز الفني واللاعبين على زيارة اللاعب للاطمئنان عليه عقب المباراة.

كما تواجد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة وخالد رفعت مدير التسويق وسالم سالم وكيل اللاعب.

وتأكد غياب محمد إبراهيم لمدة ثلاثة أشهر بشكل مبدأي على أن تصدر مدة الغياب الرسمية عقب الجراحة.

وبالتبعية يتأكد غياب محمد إبراهيم عن الزمالك خلال مرحلة المجموعات وكأس لموسم 2015-2016.

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فيديو اليوم السابع

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