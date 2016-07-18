رئيس جامعة دمنهور يشهد حفل تكريم الطلاب المتميزين بدورة المعهد المصرفى

شهد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم الأحد، حفل التكريم المقام لطلاب كلية التجارة المتميزين والمشاركين فى دورة البنوك، التى تم عقدها بالتعاون مع المعهد المصرفى التابع للبنك المركزي، تحت رعاية رئيس جامعة دمنهور.

وقال عبيد صالح رئيس الجامعة، إن هذه الدورات التدريبية من شأنها رفع كفاءة ومهارة الخريجين، وتوفير فرص عمل متميزة لطلاب الجامعة بعد التخرج، خاصة وأن الخطة الإستراتيجية التى قام بوضعها للارتقاء بجامعة دمنهور تهدف إلى توفير وتأهيل خريج ماهر ومتميز، الأمر الذى يتفق مع المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن مصر فى أمس الحاجة لكل يد تبنيها وتساعدها، كما أن المستقبل لن يأتى إلا من خلال التدريب المستمر وغرس ثقافة المحاولة والخطأ (Try & Error)، مما يجعل الخريج مؤهلا لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتحقيق ذاته وإثبات جدارته بالمنافسة على أعلى مستوى.

ووجهت هند عبيد نائب المدير التنفيذى ورئيس قطاع التدريب بالمعهد المصرفى التابع للبنك المركزى المصري، الشكر لرئيس الجامعة على دعمه لهذه الدورات التى تهدف إلى رفع كفاءة الطلاب فى مرحلة ما قبل التخرج وتأهليهم لمتطلبات سوق العمل، وغرس ثقافة الإعداد الجيد للحصول على الوظيفة المناسبة من خلال التدريب على آليات العمل فى قطاع البنوك، وكيفية إعداد السيرة الذاتية والتدريب على اجتياز المقابلات الشخصية.

وقدم الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة شهادات تقدير لكل السادة القائمين على تنفيذ الدورات الخمس وتسليم شهادات اجتياز الدورات التدريبية للطلاب المتميزين.



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جانب من المؤتمر



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رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح يكرم هند عبيد نائب المدير التنفيذى



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رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح يكرم تامر حسنين مدير المعهد المصرفى بالإسكندرية



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رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح يكرم الدكتور أشرف عبد الله وكيل كلية تجارة

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