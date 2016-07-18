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الجزائر تؤكد رفضها لأى تغيير غير دستورى للحكومات

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الجزائر تؤكد رفضها لأى تغيير غير دستورى للحكومات الجزائر تؤكد رفضها لأى تغيير غير دستورى للحكومات
أكدت الجزائر رفضها، من حيث المبدأ، لأى تغيير غير دستورى للحكومات، معربة عن ارتياحها لعودة مسيرة العمل فى المؤسسات التركية لطبيعتها.

وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية فى بيان اليوم الأحد، عن أسفها لسقوط العديد من الأرواح البشرية خلال الأحداث الأخيرة، مؤكدة قناعتها بأن الشعب التركى وحكومته الصديقة قادران بفضل حكمتهما ورصانتهما على تجاوز هذه الظروف الصعبة فى هدوء.

وأكد البيان أن الجزائر التى تربطها بتركيا علاقات تاريخية تعتزم مواصلة بناء شراكة مفيدة للطرفين مع هذا البلد الشقيق فى كافة المجالات.
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