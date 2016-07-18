السجن شهرين لشرطى أردنى ترك عمله ليلتقط صور مع موظفات السفارة الروسية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فى روسيا صورة لشرطى أردنى ترك مكان حراسته ليلتقط صور مع موظفات السفارة الروسية فى عمان.

وقالت إحدى الصفحات العمانية على "فيس بوك" أنه تم الحكم بالسجن شهرين ضد الشرطى "عنان الطبل" الذى ترك الحراسة وبادر بالتقاط الصور مع موظفات السفارة الروسية بالعاصمة الأردنية عمان.

بوادر أزمة دبلوماسية بين موسكو وواشنطن.. شرطى روسى يهاجم "جاسوسا أمريكيا" أمام سفارة الولايات المتحدة والخارجية الأمريكية تطرد دبلوماسيين روس.. و"الدب الروسى" يرد بقوة ويؤكد: الدبلوماسى المزعوم عميل

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