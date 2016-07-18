برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 18 يوليو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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اتباع نهج مهنى سليم هى مدرستك التى تفضلها، اليوم ستجنى نجاح اتباعك هذا الاسلوب، تجنب التلاعب والطرق الملتوية، ستتكلم جودة اعمالك واتقانها عنك وليس كم المهام التى انجزتها ، ستخرجك نزاهتك من ماكائد كثيرة يدبرونها من حولك.سيحاول شخص ثالث التدخل فى حياتك العاطفية فالأمر متروك لك اذا كنت ستتقبل وتسمع هذا الكلام أم لا، ولكن أعرف جيدا أن تدخل الاخرين سيدمر حياتك فلا تسمع له وقم بتعزيز علاقتك بشريك حياتك.تتمتع اليوم باستقرار صحى، ما عنيت منه الأيام الماضية من مشاكل صحية سيختفى، أجرى الفحوصات الدورية اللازمة قد تكتشف أن لديك مشاكل صحية بسيطة فتستطيع أن تعالجها لأن من الممكن أن تتطور بشكل كبير الفترة القادمة.مزاجك اليوم جيد، ستشعر بالرومانسية فى مكل مكان، قد يدفعك هذا الشعور للاندفاع فى القيام ببعض الاشياء سواء فى حياتك المهنية أو الشخصية ولكن لا تأخذ أى قرارات مهمة فى الوقت الحال.