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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 18 يوليو 2016

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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 18 يوليو 2016 برج الدلو حظك اليوم الاثنين 18 يوليو 2016

على الصعيد المهني:
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حاول أن تبذل قصارة جهدك لتظهر أفضل ما فيك، لأن ذلك سيجعلك منففرد ومميز كثيراً، أما بالنسبة للأمور المادية فستتأجل قليلا المكافأت، فوضعك المادى ليس سيء للغاية بشكل يجعلك تتجازو أى ازمة مادية.

على الصعيد العاطفي:
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أنك لأول مرة تشعر بالاتصال والتوافق بين حياتك العاطفية وقيمك الروحية، فأولئك الذين يعيشون قصة حبك سيتجهون الى اتخاذ خطوة للأمام فى علاقتهم، ستواجع بعض المشكلات العائلية ولكنك ستتجاوزها.

برج الدلو على الصعيد الصحي:
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لم تأخذ القدر الكافى من النوم خلال الايام الماضية فتعانى قليلا من القلق، حاول أن تنظم وقتك وتحدد ساعات نومك والالتزام به لأن قلة النوم تحيل بينك وبين انجاز مهامك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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ستشعر بقدر كبير من الحب تجاه كل من يتعامل معك اليوم، سيعترف لك أحد ممن حولك عن حقيقة مشاعره ولكن تجارب المريرة فى الماضى تسيطر عليك ولكن عليك أن تتوقف عن التفكير فى هذه الأمور التى تمسكت بها لفترة طويلة.
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مصر 365

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