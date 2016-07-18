برج الحوت حظك اليوم الاثنين 18 يوليو 2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>

سيكون اليوم مملاً بعض الشيء فى عملك، ولكن لا تهمل تفاصيل عملك كن دقيقا خاصة فيما يتطلب استكمال اوراقك، قد ترتكب خطأ بسيط ولكنه يكون بالغ الأهمية، حتى أن كنت تريد أن تنتهى من أعمالك سريعا للخروج للتنزه فعليك أن تتوخى الحظر وتتأكد من اتمام عملك بدقة ونجاح.سستشعر بالحب يملأ الجو حولك، فاذا كنت غير مرتبط فرصتك اليوم كبيرة لترى شريك حياتك، ستحتاج الى أن تتنازل عن بعض متطلباتك لتكون علاقتك ناجحة ومثمرة، سيتمتع الأزواج بقضاء وقت كبير من الرومانسية معاً.اليوم هو أنسب وقت لتبدأ نظام صحى جيد، فاهتم كثيرا بنظامك الغذائى وحاول أن تمارس بعض التمرينات الرياضية الجديدة فهى مهمة جدا لصحتك النفسية، أحضر جلسات يوغا جديدة فهى أصبحت حاجة ملحة فى حياتك.ستحتاج اليوم بعض المثابرة على وضعك، يبدو أن وضعك صعب قليلا ولكن لديك القدرة للتتخطى هذه الصعوبات، فثق بنفسك ولا تقلق من حولك سيقدرون ما تفعله من أجل المثابرة.