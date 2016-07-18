برج العقرب حظك اليوم الاثنين 18 يوليو 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العقرب:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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كانت الأمور لا تسير بشكل جيد خلال الفترة الماضية فى عملك، لكن سترى بعض التحسنات القليلة حاول أن تصلح علاقتك بزملائك حتى تستمتع بمناخ عمل جيد.عليك أن تغيير روتين حياتك حاول أن تلتقى بشخص متجدد ومحب للحياة فأن لم تفعل ذلك ستشعر بكثير من الملل، حاول أن تتغير من الداخل حتى ترى تغيير فى حياتك العاطفية، فستشعر بتغيير كبير اذا ارتديت شيء مختلف اليوم.ستكون على ما يرام اليوم، مزاجك الجيد سيساعدك التصدى لكل المشكلات وسيعطيك شعور بالحيوية، قد تصاب بنولة برد ولكنها لن تستمر كثيرا فقط تأكد من أنك غسلت يديك جيدا اليوم أخذت احتياطاتك اللازمة.لن تشعر بالراحة اليوم فى التعامل مع الأمور التى لا تعرفها، سوف تحاول التمسك بالاشياء والطرق التى تعرفها جيدا، تجد فرص كثيرة اليوم فى طريقك ولكن لا تفضل أن تأخذها وستتمسك بكل ما اعتدت عليه فى الماضى، خذ هذا الوقت لاستكمال المشاريع القديمة الخاصة بك الآن.