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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 18 يوليو 2016

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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 18 يوليو 2016 برج العقرب حظك اليوم الاثنين 18 يوليو 2016

على الصعيد المهني:
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كانت الأمور لا تسير بشكل جيد خلال الفترة الماضية فى عملك، لكن سترى بعض التحسنات القليلة حاول أن تصلح علاقتك بزملائك حتى تستمتع بمناخ عمل جيد.

على الصعيد العقرب:
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عليك أن تغيير روتين حياتك حاول أن تلتقى بشخص متجدد ومحب للحياة فأن لم تفعل ذلك ستشعر بكثير من الملل، حاول أن تتغير من الداخل حتى ترى تغيير فى حياتك العاطفية، فستشعر بتغيير كبير اذا ارتديت شيء مختلف اليوم.

برج العقرب على الصعيد الصحي:
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ستكون على ما يرام اليوم، مزاجك الجيد سيساعدك التصدى لكل المشكلات وسيعطيك شعور بالحيوية، قد تصاب بنولة برد ولكنها لن تستمر كثيرا فقط تأكد من أنك غسلت يديك جيدا اليوم أخذت احتياطاتك اللازمة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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لن تشعر بالراحة اليوم فى التعامل مع الأمور التى لا تعرفها، سوف تحاول التمسك بالاشياء والطرق التى تعرفها جيدا، تجد فرص كثيرة اليوم فى طريقك ولكن لا تفضل أن تأخذها وستتمسك بكل ما اعتدت عليه فى الماضى، خذ هذا الوقت لاستكمال المشاريع القديمة الخاصة بك الآن.

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مصر 365

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