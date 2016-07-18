برج الجدى حظك اليوم الاثنين 18 يوليو 2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

> تتمتع اليوم بثقة كبيرة فى نفسك وسيساعدك ذلك فى العبور من أى مقابلة عمل بنجاح، ركز كثيرا فى لغة جسدك أثناء مقابلة العمل، لون الحظ بالنسبة لك اليوم هو الأبيض حاول أن يتواجد فى أى قطعة من ملابسك اليوم، ستتحن اوضاعك المالية قليلا، قد تخطط لشراء منزل جديد. على الصعيد العاطفي:

> وضعك المالى الجيد سيساعدك كثيرا فى أن تنجح فى لقاءاتك العاطفية، ستجد أحد ممن حولك يريد أن يراك على طبيعتك وبشخصيتك الطبيعية سيجذبك هذا الشخص كثيرا ومن المرجح أن تدخل فى علاقة عاطفية معه فبرجك يؤكد لك أن اختيارك صحيح وخذ خطواتك الايجابية. برج الجدى على الصعيد الصحي:

> تحتاج عينيك الى رعاية خاصة منك خاصة اذا كان عملك يجهدك عينينك كثيرا، فمن يقراءون كثيرا أو يلتقطون صور أو يستخدمون الحاسب الألى عليهم اجراء الفحووصات اللازمة وعليك أن تعطى لعينيك قسطاً من الراحة وأن تتأمل الطبيعة قليلا بدلأ من النظر كثيرا للحاسب الآلى. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

> كنت تحب أن تجتمع بالاشخاص الصادقين لكنك اليوم ستنجذب الى من يرتدون الأقنعة، الوقت يتطلب منك أن تخذ قرارات حاسمة سريعة فكر كثيرا قبل أن تترك عملك وأجل كل القارات حتى تفكر جيدا.

شبكةعيونالإخبارية

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