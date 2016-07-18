حظك اليوم برج الميزان الاثنين 18/7/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

> الصراع الداخلى يسيطر عليك، فأنت تريد أن تثبت نفسك فى العمل وتكون فى مقدمة الصفوف التى يمكن الاعتماد عليها فى جميع الأوقات وفى الوقت ذاته تحاول أن تجد لنفسك طريق منفرد تسير فيه دون منافس، فأنت من الشخصيات التى تعشق التحدى لكنها لا تحب الفشل، استمر فى طريقك فالتزامك و تفكيرك المتجدد سيحافظون على ريادتك. على الصعيد العاطفي:

> لا يتحكم الآن فى مشاعرك الحب، بقدر ما يتحكم فيها الحاجة إلى الحب، فما تشعر به تجاه بعض الأشخاص لا يعد حباً بالشكل الذى تعرفه ويصدقه عقلك، أنت من الشخصيات التى تستطيع ان تميز بعقلها جيداً الفرق بين الحب والاحتياج العاطفى، لذلك عليك أن تتكتم على مشاعرك ولا تحاول أن تظهرها لأحدهم، حتى تعبر من مرحلة الحاجة إلى الحب، و تتأكد من صدق مشاعرك. برج الميزان على الصعيد الصحي:

> الشعور الدائم بالإرهاق و الحاجة على الاستجمام هم أهم ما تريد فى الحياه، لذلك عليك أن تحصل على عطلة قصيرة من العمل ومن التفكير ومن الفراغ العاطفى الذى تعيشه، وتلجأ إلى ممارسة الرياضة بشكل منتظم حتى تفرغ طاقتك وغضبك الداخلى فيها. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يضع نفسه فى حالة من التشتت العاطفى بسبب تواجد الكثير من الأشخاص الذين يميل إليهم بجزء كبير من مشاعره، ويسيطر عليه الحاجة للتواجد فى علاقة عاطفية حقيقية، تعوضه على فترة الجفاف العاطفى التى عاشها على مر السنوات السابقة.

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شبكةعيونالإخبارية

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