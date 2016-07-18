حظك اليوم برج الثور الاثنين 18/7/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> القدرة على التعبير عن اعتراضك بطريقة لا تثير غضب الحيطين بك، هى مهارة يصعب اكتسابها حتى مع مرور الوقت، أنت من الشخصيات التى تجيد التفكير والتدبير لواقعها المهنى دون أن تحتاج إلى آراء آخرى تشاركها، ويمكنها أن تكتفى بقراراتها التى عادة ما تكون صائبة بسبب التأنى والصبر. على الصعيد العاطفى:

> التواجد الدائم بقرب الحبيب فى لحظات ضعفه يزيد من شعوره بأهميته عندك، والقدرة على انتشاله من هذه حالات ضعفه، دليل على عمق العلاقة بينكم ودراية كل منكم بطباع الآخر، التخلى عن بعض الآراء والمبادئ من أجل الحبيب، تزيدك ولا تنتقص منك، فاستمر فى العطاء. برج الثور على الصعيد الصحي:

> الحاجة إلى الراحة والتخلى عن الضغوط العملية والنفسية هى من أهم القرارات التى يجب أن تأخذها حالياً، أنت من الشخصيات التى تحمل على عاتقها مشكلات كثيرة وهموم متراكمة، ولذلك تتفاجأ دائماً بالمشكلات المرضية التى تظهر عليك فجأة، حاول أن تهتم بنفسك أكثر من ذلك. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش حالة مختلفة بين واقعه المهنى الذى يجد فيه مجموعة من المشكلات، لكنه يجيد التعامل معها خاصة إنه معتاد عليها، والتضحية والعطاء هم أسلوبك مع شريك حياتك، وهم أهم دعائم علاقتك بالحبيب فحافظ عليهم.

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شبكةعيونالإخبارية

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