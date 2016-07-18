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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 18/7/2016

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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 18/7/2016 برج العذراء حظك اليوم الاثنين 18/7/2016

على الصعيد المهنى
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أنت راض تماماً عن عملك الحالى، وترى أنه العمل المناسب الذى يجب أن تكون فيه، كما أن علاقتك بزملائك مستقرة إلى حد كبير، حاول أن تحرص على اتخاذ القرارات الصحيحة، ولا تتهور أو تتسرع قد تندم على ذلك قريباً.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..
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اليوم مناسب جداً لاتخاذ كافة القرارات التى تم تأجيلها منذ فترة طويلة، كما أن هناك فرصة للجلوس مع الحبيب والانسجام معه، لا تحاول أن تتحكم فى الحياة الخاصة لشريك الحياة، هذه التصرفات تزعجه وتسبب له الضيق والقلق فلا تفعل ذلك مهما كانت الدوافع.

على الصعيد الصحى..
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على الرغم من محاولاتك الدائمة لحل كل الأزمات الصحية التى مررت بها مؤخراً إلا أنك تشعر فى بعض الأوقات بأنك مازالت تحتاج إلى مزيد من الوقت للحصول على الراحة التى تضمن لجسدك الاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
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يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة هى ليست جيدة تحديداً على مستوى علاقتك بالحبيب، خصوصاً بعد أن مرت ببعض التوتر والقلق الذى كان لهم نتيجة عكسية على علاقتكما.
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مصر 365

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