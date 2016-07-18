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برج الأسد حظك اليوم الاثنين 18/7/2016

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برج الأسد حظك اليوم الاثنين 18/7/2016 برج الأسد حظك اليوم الاثنين 18/7/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى..
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هناك الكثير من المكاسب المالية غير المتوقعة التى فى طريقها إليك اليوم، كما أنك ستستعيد مبلغ من المال كنت تتوقع أنه لن يعود إليك مرة أخرى، كما أن هناك الكثير من الاستثمارات التى ستقوم بها خلال الفترة المقبلة.

برج الأسد على الصعيد العاطفى ..
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علاقتك بالحبيب مستقرة جداً، خصوصاً انك فى الفترة الماضية استطعت أن تجذبه إليك وتحتويه كما يجب أن تفعل ذلك، كن أكثر حذراً فى التعامل مع كل الأزمات التى تمر بها العلاقة.

على الصعيد الصحى ..
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ربما تكون فى فترة صحية سيئة، إلا أنك مازال لديك القدرة على معالجة الأمور بشكل جيد، بادر بالذهاب إلى الطبيب المعالج لك، ولا تكابر فى الحصول على راحة قد تكون سبباً فى تخلصك من الأعراض التى تشعر بها الآن.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..
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يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة هى الأفضل فى حياتك على الإطلاق، لا تبحث عن الأمور السلبية، والتى قد تكون سبباً فى شعورك بالضيق والملل من كثرة الأعباء التى تشعر بها.
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مصر 365

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