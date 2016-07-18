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برج القوس حظك اليوم الاثنين 718/7/2016

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برج القوس حظك اليوم الاثنين 718/7/2016 برج القوس حظك اليوم الاثنين 718/7/2016

برج القوس على الصعيد المهنى ..
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ستشعر بالفخر اليوم اتجاه العمل الذى قمت به، كما أن ذلك سينعكس على علاقتك برؤسائك فى العمل، كما أن هذا سيجعلك قادر على تحمل المسؤليات الإضافية التى يسندها إليك مديرك فى العمل وذلك بعد أن أثبت نجاحك.

برج القوس على الصعيد العاطفى..
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هناك الكثير من الأمور الجيدة بينك وبين الحبيب والتى من شأنها أن تحسن علاقتكما وتمنحها الآمان، كذلك هناك الكثير من الأمور التى ستتغير خلال الفترة المقبلة، كما أن الوضع أفضل بكثير مما كنت تتوقع فلا تبالغ فى ردة فعلك مع الحبيب.

على الصعيد الصحى..
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يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة سيئة، خصوصاً أن أوضاعك الصحية منذ فترة طويلة غير مستقرة تماماً، فلا تهمل اكثر من ذلك، واذهب إلى الطبيب الآن، حاول كذلك فى أقرب فرصة أن تحصل على قسط من الراحة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..
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هناك الكثير من الأحلام التى ستتحقق خلال الفترة المقبلة، استمع إلى نصائح من حولك، وأبحث عن أفضل الحلول لعلاج كافة الأزمات الطارئة.

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مصر 365

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