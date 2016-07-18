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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 17/7/2016

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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 17/7/2016 برج السرطان حظك اليوم الاثنين 17/7/2016

على الصعيد المهنى
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أنت اليوم من المحتمل فى مزاج جيد، يجعلك قادر على منح العمل ما يستحقه من جهد، كذلك عليك أن تراعى كافة الأمور التى قد تعطلت فى الفترة الأخيرة، لا تدع المشاكل تتفاقم، فأنت الآن قادر على أن تدير الأمور بطريقة أكثر ذكاء من المعتاد فلا تضيع الفرصة.

برج السرطان على الصعيد العاطفى..
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اليوم مناسب جداً لاتخاذ كافة القرارات التى من شأنها أن تعيد علاقتكما إلى ما كانت عليه قديماً، كما أن هناك فرصة لإصلاح كافة الأمور العالقة والتى كانت سبباً فى حدوث بعض الخلافات بينك وبين شريك الحياة، عليك أن تهتم به ولا تبحث عن المشاكل حتى لا تندم فيما بعد.

على الصعيد الصحى..
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بعض التغيرات التى حدثت لك مؤخراً كان لها تأثير على نمط حياتك بشكل عام، كما أن هناك فرصة للراحة أكثر مما مضى، استمع كذلك إلى النصائح التى يوصيك بها الطبيب الخاص، كما أنه من الضرورى أن تحصل على وقت كافِ من الراحة، حتى تقدر على مواصلة العمل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..
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يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة أفضل بكثير، سواء على مستوى العائلة أو العمل أو حتى علاقتك بالحبيب، فأنت دائماً قادر على احتواء أى أزمة بذكاء وهو ما سيجعل الأمور أفضل بكثير خلال الأيام المقبلة.

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مصر 365

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