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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 18/7/2016

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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 18/7/2016 حظك اليوم برج الحمل الاثنين 18/7/2016

برج الحمل على الصعيد المهنى ..
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سيزداد منافسينك فى العمل، حاول أن تبتعد عن كل هذه الخلافات، تفرغ فقط لإثبات ذاتك فى هذا المكان، الوقت لم يعد فى صالحك، استمع إلى تعليمات مديرك ولا تدخل فى صراعات داخلية مع زملائك فى العمل حتى لا تخسر.

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..
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الحب مصدر إلهام كبير لك وكذلك يمنحك الطاقة التى تبحث عنها دائماً، حتى فى الأوقات الصعبة، فأنت قادر على أن ترى الحبيب مصدر للتفاؤل، تحاول دائماً أن تكون إلى جواره، وهذا ما هو مطلوب منك فى المرحلة المقبلة.

على الصعيد الصحى...
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حاول أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، فممارسة بعض التمارين الرياضية قد يكون سبباً فى الحفاظ على صحتك والعناية بها، كذلك عليك أن تحصل على عدد ساعات نوم كافية تمنح جسدك الراحة التى يستحقها.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما أنت عليه الآن، وكل الأزمات التى كانت تزعجك فى الفترة الأخيرة ستنتهى سريعاً ولن يكون لديك أى مشاكل تعطل عملك.

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مصر 365

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