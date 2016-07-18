التحقيق مع موظفين بديوان عام محافظة القاهرة لاتهامهما بتقاضى رشوة

قال مصدر قضائى إن نيابة وسط القاهرة الكلية، بدأت التحقيق، منذ قليل، مع موظفين يعملان بإدارة المجالس والمؤتمرات داخل ديوان عام محافظة القاهرة، لاتهامهما بتقاضى رشوة من 4 أشخاص، مقابل تسهيل خدمات داخل الديوان لإنهاء مصالح بعض أصحاب الشركات.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين مسئولين عن تدوين بيانات المترددين على ديوان عام المحافظة، واستقبال مسئولى ومهندسى وممثلى الشركات التى تتعامل معها المحافظة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على الموظفين "حسين.س.ج" و "عمرو.م.أ"، عقب ورود معلومات تفيد بحصولهما على رشوة من 4 أشخاص بعد أن أوهموهم بتقديم خدمات مفتوحة داخل العاصمة، كما حصلا من إحدى الموظفات بالديوان على 10 آلاف جنيه مقابل تسهيل الخدمات.

وتم ضبط أحدهما أثناء تأدية عمله بديوان عام المحافظة ، وتم القبض على الآخر بعد ذلك بعدة ساعات، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

>

القبض على موظفين بديوان محافظة القاهرة لتقاضيهما رشوة مقابل تسهيل خدمات

>