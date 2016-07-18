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المرور: كاميرات لمراقبة الحركة المرورية بمحيط أعمال تطوير نفق زهراء المعادى

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المرور: كاميرات لمراقبة الحركة المرورية بمحيط أعمال تطوير نفق زهراء المعادى المرور: كاميرات لمراقبة الحركة المرورية بمحيط أعمال تطوير نفق زهراء المعادى
تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء علاء الدجوى مدير للمرور، الحركة المرورية بمحيط أعمال تطوير نفق زهراء المعادى بواسطة كاميرات المراقبة لرصد أى أعطال أو مرورية التى تعوق حركة السيارات و تستمر شركة المقاولون العرب فى أعمال الصيانة وترميم فواصل الكوبرى.

و أكد مصدر أمنى، أن تلك الأعمال سوف تستمر لمدة شهرا كاملا حتى 13 أغسطس المقبل، وتتم الأعمال فى الاتجاهين على مدار اليوم باستقطاع حارة واحدة من كل اتجاه والتبادل عقب الانتهاء منها دون غلق للنفق لأى سبب، وستقوم الإدارة باتخاذ ما يلزم وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.

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مصر 365

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