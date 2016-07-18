جمارك السلوم تضبط 3 ليبيين يهربون سيارات بنظام الإفراج المؤقت

ضبط رجال جمارك حركة الوارد والركاب والإفراج المؤقت بجمارك السلوم برئاسة رمضان عاشور مدير إدارة حركة الوارد والركاب 3 ليبين أدخلوا سيارات بنظام الإفراج المؤقت، وتركوها فى مصر دون إعادة تصديرها بعد انتهاء صلاحية السير، وحاولوا الخروج دون تسوية أوضاعها المخالفة جمركيًا لنظام الإفراج المؤقت وبالمخالفة للمادة 118 /2 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية.

وفى أثناء مباشرة العمل بصالة الركاب المغادرين إلى ليبيا وبفحص جوازات بعض الركاب الليبيين بمعرفة رمضان السعيد عبد الوهاب، مأمور الحركة تبين أن هناك أختام بتأشيرات على جوازات ثلاثة ركاب ليبيين تفيد دخول سيارة لكل منهم بمصر لم يتم إخراجها من مصر.

وبمراجعة موقف السيارات بإدارة الإفراج المؤقت بمعرفة حسن صابر مدير إدارة الإفراج المؤقت وأحمد على بالإفراج المؤقت، حيث اتضح أن الراكب الليبى الجنسية "ى.ع.أ"، قد سبق له الإفراج عن سيارة ماركة تويوتا لاند كروزر شاسيه رقم 4026268 ولوحة رقم 66325/ 8 بالقيد رقم 42957 لسنة 2015 طبقا لنظام الإفراج المؤقت، وانتهت صلاحية السير فى 11/12/ 2015 والسيارة حاليا فى وضع مخالف جمركيا ومطلوبة للجمارك.

واتضح أن الراكب الليبى الجنسية "أ.ر.م"، قد سبق له الإفراج عن سيارة ماركة دودج شاسيه رقم 237594 ولوحة رقم 286600/ 8 بالقيد رقم 39961 لسنة 2015 طبقا لنظام الإفراج المؤقت، وانتهت صلاحية السير فى19/ 1 / 2016 والسيارة حاليا فى وضع مخالف جمركيا ومطلوبة للجمارك.

وكذلك اتضح أن الراكب الليبى الجنسية "ف. ف. ف" قد سبق له الإفراج عن سيارة ماركة تويوتا هاى لوكس دوبل كابينة شاسيه رقم 700751 ولوحة رقم 40217/ 2 البيضاء خاصة قيد إفراج جمركى مؤقت رقم 22279 لسنة 2013 طبقا لنظام الإفراج المؤقت وانتهت صلاحية السير فى16 / 6 / 2013 وبالتالى أصبحت السيارة فى وضع مخالف جمركيا ومطلوبة للجمارك.

وبمواجهتهم بالمعلومات أفادوا بصحتها وأنهم لم يقوموا بإعادة تصدير السيارات المذكورة فأفادوا بأنهم تركوها فى مصر عند أقاربهم ومعارفهم وعجزوا عن سداد المخالفات الجمركية المستحقة، وتم تقدير القيمة الجمركية للسيارات الثلاثة المخالفة بمبلغ 690 أف جنيه وبلغت الرسوم الجمركية المستحقة عليها مبلغ مليون و661 ألف و175 جنيها.

وقرر أحمد عبد الوهاب مدير عام جمارك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركى حمل رقم 139 لسنة2016 وإحالة المتهمين للنيابة.

يأتى هذا بناءً على تعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك ومحمد العتال رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.

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