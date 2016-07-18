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بسبب الأحداث.. السفارة المصرية باسطنبول تأمن فريق كرة اليد بالجزيرة حتى عودته

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بسبب الأحداث.. السفارة المصرية باسطنبول تأمن فريق كرة اليد بالجزيرة حتى عودته بسبب الأحداث.. السفارة المصرية باسطنبول تأمن فريق كرة اليد بالجزيرة حتى عودته

السفارة المصرية بتركيا_أرشيفية

قامت القنصلية العامة لجمهورية العربية في اسطنبول من خلال غرفة عمليات شكلت منذ بداية محاولة الانقلاب العسكري مساء الجمعة 15 الجاري باستقبال وتأمين فريق كرة اليد لنادي الجزيرة من مواليد 2003، حيث يتواجدون حاليا في استضافة القنصل العام المصري بسام راضي والقنصل احمد بسيوني في مكان امن قامت القنصلية بحجزه وتخصيصه داخل مطار اسطنبول لاستضافة الفريق لمدة 12 ساعة وهي مدة الترانزيت في اسطنبول.

وصرح القنصل العام بسام راضي بانه وطبقا لتقديرات البعثة تقرر عدم المغامرة بادخال الاشبال داخل الاراضي التركية حرصا على سلامة ابناء مصر.

ووعد القنصل العام اسر واهالي ابناء فريق كرة اليد بان القنصلية سترافق وتأمن البعثة المصرية حتى السادسة من فجر غدا الاثنين وهو موعد سفرهم وعودتهم لارض الوطن.

كما شدد على ان القنصلية العامة في اسطنبول في حالة استنفار دائم منذ تفجيرات مطار اسطنبول منذ 3 اسابيع واحداث مساء الجمعة الماضية وحتى اليوم، وأنها قد تلقت أكثر من 1200 استغاثة من مصريين داخل الاراضي التركية وتم الاستجابة لها جميعها والاطمئنان على سلامة المصريين المتواجدين في تركيا.

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