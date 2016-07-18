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نائب وزير الخارجية يستقبل وفد كلية الدفاع من زيمبابوي

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نائب وزير الخارجية يستقبل وفد كلية الدفاع من زيمبابوي نائب وزير الخارجية يستقبل وفد كلية الدفاع من زيمبابوي

السفير حمدي سند لوزا

استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الأحد، وفد كلية الدفاع في زيمبابوي، الذي يزور القاهرة بدعوة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، حيث استعرض مع أعضاء الوفد موقف من قضايا القارة الأفريقية.

كما أجاب “لوزا”، على استفسارات أعضاء الوفد اتصالًا بجهود مصر في مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ودعم مشروعات التنمية في العديد من الدول الأفريقية، مؤكدًا اهتمام مصر بتقديم الدعم اللازم لأشقائها في القارة السمراء، إلتزامًا بدور مصر التاريخي، وإيمانًا منها بما يمثله هذا التعاون من جسر هام للتواصل والتقارب بين الشعوب.

وأشاد نائب وزير الخارجية بالعلاقات المتميزة بين مصر وزيمبابوي، والتي تنعكس إيجابًا في التنسيق بين الجانبين في العديد من المحافل الإقليمية والدولية.
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