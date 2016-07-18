السيطرة على حريق بمخبز بلدي في المنيا‎

تم السيطرة على حريق محدود إندلع بمخبز بلدي بمدينة سمالوط في المنيا، اليوم الأحد، ورجحت التحريات الأوليه نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد محمد أبو الليل، مأمور مركز شرطة سمالوط، بنشوب حريق بمخبز بلدي، بشارع مصر أسوان الزراعي، وأنتقلت فرق الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق، دون حدوث أضرار بشرية.

ورجح العاملين بالمخبز وتحريات البحث الجنائي الأولية، نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي، وقرر رئيس النيابة العامة إنتداب المعمل الجنائي للمعاينة، وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري، حول الظروف والملابسات، وتحرر محضر بالواقعة.