“ديمون” يرجع إلى…القاتل المضطرب “بورن”

يجسد الممثل مات ديمون شخصية جيسون بورن، القاتل المضطرب والعضو السابق في المخابرات المركزية الأميركية، في أحدث جزء من سلسلة أفلام “بورن” الذي سيعرض هذا الشهر.

وأوضح الأميركي ديمون، خلال العرض الأول للفيلم في لندن، إن الاستعداد للدور الذي جسده على مدى عقد ونصف كان شاقا من الناحية الجسدية، حيث قال “كان من الصعب الاستعداد له.. أكثر صعوبة مما كان عليه الأمر عندما كنت أبلغ من العمر 29 عاما. عمري الآن 45 عاما لذا فهذا أمر مختلف تماما… لكنه كان تحديا جيدا”.

وتدور أحداث الجزء الخامس عقب عودة بورن للظهور مجددا قرب الحدود بين اليونان ومقدونيا، بعد عقد من اختفائه.

كما كشف ديمون، الذي لم يظهر في الجزء الرابع من السلسلة، إنه يدعم الممثل البريطاني إدريس إلبا لتجسيد شخصية الجاسوس البريطاني جيمس بوند في المرحلة المقبلة.