مرتضى منصور ينفعل على وزير الرياضة بعد سباب وايت نايتس

انفعل مرتضى منصور رئيس الزمالك على خالد عبد العزيز وزير الرياضة أثناء لقاء فريقه ضد صن داونز يوم الأحد.

وحل صن داونز ضيفا على الزمالك ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وانتصر 2-1.

الأمر بدأ حين قامت مجموعة أولتراس وايت نايتس المنتمية للزمالك بسباب مرتضى منصور بشكل جماعي قبل نهاية اللقاء بدقائق.

وأفاد مراسل FilGoal.com من الملعب أن مرتضى ذهب لمسؤولي الأمن وطالبهم بالقبض على أعضاء المجموعة.

وطلب خالد عبد العزيز وزير الرياضة من رئيس الزمالك الجلوس والهدوء فانفعل مرتضى منصور عليه بقوله "لن أجلس.. لن أجلس".