أخبار عاجلة

إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى منصور ينفعل على وزير الرياضة بعد سباب وايت نايتس

Google+ Print
مرتضى منصور ينفعل على وزير الرياضة بعد سباب وايت نايتس مرتضى منصور ينفعل على وزير الرياضة بعد سباب وايت نايتس

انفعل مرتضى منصور رئيس الزمالك على خالد عبد العزيز وزير الرياضة أثناء لقاء فريقه ضد صن داونز يوم الأحد.

وحل صن داونز ضيفا على الزمالك ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وانتصر 2-1.

الأمر بدأ حين قامت مجموعة أولتراس وايت نايتس المنتمية للزمالك بسباب مرتضى منصور بشكل جماعي قبل نهاية اللقاء بدقائق.

وأفاد مراسل FilGoal.com من الملعب أن مرتضى ذهب لمسؤولي الأمن وطالبهم بالقبض على أعضاء المجموعة.

وطلب خالد عبد العزيز وزير الرياضة من رئيس الزمالك الجلوس والهدوء فانفعل مرتضى منصور عليه بقوله "لن أجلس.. لن أجلس".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع