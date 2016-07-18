تقرير في الجول – كيف يتأهل الزمالك لنصف نهائي دوري الأبطال.. ' خسارة إيجابية! '

خسر الزمالك أمام ماميلودي صن داونز لكن آماله في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مازالت قائمة.

المجموعة الثانية لها حسابات خاصة، وذلك بعد إقصاء وفاق سطيف حامل اللقب بسبب شغب جماهيري، إذ حذفت نتائجه.

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ويتصدر صن داونز المجموعة بست نقاط، ويليه الزمالك بثلاث نقاط ثم إنيمبا بلا أي نقاط.

وتظل فرص الزمالك قوية في التأهل لكن يرصد FilGoal.com النتائج التي عليه تحقيقها في المباريات المقبلة:

- أمام صن داونز

سيلعب الزمالك في جنوب إفريقيا المباراة المقبلة يوم 27 يوليو وحالة الفوز سيعيد الأمور إلى نصابها ويتقاسم الصدارة مع صن داونز.

وحالة التعادل ستكون نتيجة لا بأس بها قبل الختام أمام إنيمبا يوم 14 أغسطس المقبل.

أما في حالة الهزيمة ستبدأ هنا الحسابات.

- إنيمبا

تظل مواجهة الزمالك لإنيمبا في استاد بترو سبورت هي الحاسمة على إحدى بطاقتي التأهل.

ففي حالة فوز الزمالك سيرفع رصيده لست نقاط ويتجمد إنيمبا عند صفر نقطة وتنعدم آماله في التأهل.

إذ يتبقى لإنيمبا مباراة أخرى أمام صن داونز في نيجيريا لكنه لن ينجح في لوصول لست نقاط.

نقطة إيجابية؟

* فرص الزمالك في التأهل كوصيف للمجموعة هي الأكبر الآن، وبالتالي يتقابل الوصيف مع متصدر المجموعة الأولى.

وتنص القرعة على أن يلعب متصدر المجموعة الأولى إياب نهائي الأبطال على ملعبه. ولكن..

في حالة خسارة متصدر المجموعة الأولى أمام وصيف المجموعة الثانية، سيُلعب إياب نهائي دوري الأبطال في ملعب وصيف المجموعة الثانية.

أي أن احتلال الزمالك لوصافة المجموعة الثانية، ونجاحه في العبور إلى النهائي على حساب متصدر المجموعة الأولى سيتجعله يستضيف إياب نهائي دوري الأبطال.

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