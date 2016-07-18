إيران تسعى لشراء مزيد من الطائرات وحل مشكلات تتعلق بصفقات سابقة

قال مسؤولون إيرانيون ومصادر غربية في صناعة الطيران إن إيران وسعت بحثها عن طائرات وتتطلع لطلب عشرات منها في الوقت الذي تواصل فيه محاولاتها للتغلب على صعاب إزاء صفقات بنحو 50 مليار دولار مع شركتي إيرباص وبوينج.

وبحسب رويترز قال مسؤولون تنفيذيون بقطاع الطيران بإيران إنهم حضروا معرض فارنبورو في بريطانيا خلال الأسبوع الأخير وعقدوا مناقشات مبدئية مع عدد من البائعين المحتملين ومنهم ميتسوبيشي اليابانية التي تطور طائرة صغيرة جديدة.

وقال مسؤول إيراني “إيران تخطط لشراء نحو 50 طائرة من مختلف الطرز قريبا.”

وفي الوقت ذاته يواصل المسؤولون الإيرانيون لقاءاتهم مع مسؤولي شركتي إيرباص وبوينج لمحاولة حل المشكلات المتعلقة بتمويل صفقات قائمة لشراء نحو 200 طائرة للحاجة إلى تجديد أسطول البلاد.

وقال مسؤول إيراني قريب من المحادثات “نعم هناك مشكلات مالية وسياسية لكن عقدنا عددا من اللقاءات مع كبار مسؤولي بوينج وإيرباص خاصة خلال الأسابيع الأخيرة لإيجاد حل والتغلب على العقبات الباقية.”

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن مسؤولين من إيرباص ووزارة الطرق وبناء المدن من المقرر أن يلتقوا في وقت لاحق يوم الأحد في طهران لمناقشة إمكان شراء طائرات أخرى.

ولم يتسن على الفور التوصل إلى مسؤول في إيرباص للتعليق.

كما يتوقع أن يزور ممثلون لبوينج إيران قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشة آليات تطبيق اتفاق مبدئي لبيع أو تأجير 109 طائرات إلى شركة إيران للطيران.

ومرر مجلس النواب الأمريكي هذا الشهر إجراء – في حال الموافقة عليه من مجلس الشيوخ ولم ترفضه الرئاسة الأمريكية – سيمنع بيع طائرات بوينج وإيرباص إلى إيران لأن الشركتين تستخدمان عددا كبيرا من المكونات الأمريكية.