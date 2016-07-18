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وزارة الخارجية : إجلاء 30 مواطن مصري من جوبا

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وزارة الخارجية : إجلاء 30 مواطن مصري من جوبا وزارة الخارجية : إجلاء 30 مواطن مصري من جوبا

أحداث عنف جوبا

نجحت جهود وزارة الخارجية عبر سفارتي نيروبى وجوبا، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، اليوم الاحد، في إجلاء 30 فردًا من المواطنين المصريين العاملين فى جوبا، وهم فى طريق عودتهم إلى أرض الوطن عبر العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

وصرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن السفارة المصرية فى نيروبى استقبلت 30 مواطن مصري تم إجلائهم من جوبا، وقام السفير المصري فى نيروبى بالاطمئنان على صحة المواطنين المذكورين لدى وصولهم مطار نيروبي، وتأمين ما يلزم من احتياجاتهم، وحتى إنهاء اجراءات تسفيرهم من كينيا فى طريق عودتهم إلى أرض الوطن.

وناشد مساعد وزير الخارجية، المواطنين المصريين المتواجدين فى جوبا، بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والإلتزام بأماكن إقامتهم، مشددًا فى الوقت نفسه على أهمية الإلتزام بعدم سفر المواطنين إلى جنوب السودان، لحين استقرار الأوضاع الأمنية هناك.

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